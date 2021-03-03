Новую производственную линию по выпуску обоев запустили в Белгороде

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Новую производственную линию по выпуску обоев запустила 2 марта компания «Индустрия» в Белгороде. Это позволит предприятию выйти на мощность почти в 1,5 миллиона рулонов в месяц.

Строительство завода началось в 2015 году, через год было запущено первое производство. Теперь на предприятии запустили ещё одну производственную линию, с помощью которой объём выпускаемой продукции увеличится до 1,5 млн рулонов в месяц. Линия максимально автоматизирована, основная задача работников — контроль за работой оборудования.

Сейчас на фабрике работают более 200 человек. Рабочие места здесь получили специалисты разных профилей — от инженеров до дизайнеров. Среди них много выпускников вузов. Около 60% продукции реализуется в России, остальное идет на экспорт.

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При проектировании завода предусмотрели установку оборудования по очистке воздуха. Пары краски, клея и других компонентов, необходимых для изготовления обоев, образуют неприятный запах. За счёт технологического окисления оборудование производит очистку воздуха от вредных примесей. На выходе получается пар, всё остальное сгорает при температуре до 1 000º.

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