ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на Сахалине

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Расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на острове Сахалин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в среду.

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на острове Сахалин. Готовность к заступлению на боевое дежурство, по охране воздушных рубежей Российской Федерации, проверил лично командующий армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко", — говорится в сообщении.

С расчётами С-400 проведена тренировка по отражению авиационного удара условного противника, сообщает пресс-служба ВВО. Военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, провели поиск, сопровождение, классификацию условных воздушных целей.

«Все в цели были уничтожены учебными (электронными) пусками ракет при входе в зону поражения. Командующий армией ВВС и ПВО высоко оценил уровень подготовки дежурных сил соединения ПВО на Сахалине», — отмечает пресс-служба.

С-400 «Триумф» — ЗРС дальнего действия (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), способная на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

С-400 стоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Система предназначена для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.