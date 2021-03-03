В Тюмени на заводе «ЭксПроф» запущен новый цех производства ПВХ-профилей

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Новый производственный цех, пятый по счету, запустила тюменская компания «ЭксПроф» в 2020 году. Это позволило расширить мощности, запустить новые линии производства и выпускать новые серии профилей, которые востребованы рынком.

Предприятие является одним из первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для окон, дверей и других конструкций. Завод расположен в Утешево, персонал насчитывает около 300 человек, на высокотехнологичном оборудовании в год выпускается до 45 тыс. тонн профилей, рецептура которых целенаправленно разрабатывалась для сурового российского климата.

Продукция тюменского завода реализуется по всей стране, как в жилищном строительстве, так и при возведении социальных и коммерческих учреждений, каждое десятое окно в регионах страны изготовлено из профилей марки Exprof. Знаменита она и за границами РФ — в Казахстане, Беларуси, Киргизии, Таджикистане, Монголии и Молдове.

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Господдержка в 2020 году не была первой для фирмы — субсидии, по информации регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, «ЭксПроф» получал в период с 2008 по 2014 год.

«В марте мы отметим двадцатилетие компании. Бизнес в Тюменской области вести комфортно, никаких сложностей и проблем с региональной властью у нас не возникало. Все процедуры взаимодействия прозрачны и прописаны в нормативных документах», — подчеркнул Алексей Каштанов.

Фишка тюменской фирмы — патентованное ноу-хау инженеров «ЭксПроф», система дышащих окон Aero. Их конструкция исключает сквозняки, блокирует уличный шум, но при этом пропускает достаточно подогретого воздуха, чтобы гарантировать отсутствие конденсата даже в экстремальный мороз и духоты при плотно закрытых створках.

Предприятие появилось в марте 2001 года, и уже в июне того же года была запущена первая австрийская экструзионная линия Cincinnati-Greiner, которая на тот момент была единственной в Западной Сибири. В 2003 году тюменцы открыли первые дилерские склады в Москве, Новосибирске, Омске, Уфе и Иркутске. В 2007 году «ЭксПроф» уже вошел в пятерку лидеров российского рынка ПФХ-профилей и с тех пор не теряет свои позиции.

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