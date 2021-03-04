В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство комплектующих для космической и военной техники

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Группа компаний «Электронинвест», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения.

Предприятие разработало радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), обеспечивающие надежность работы электроники.Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики.

Компания работает на зеленоградской площадке «Алабушево», где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, инвестиции составили порядка 355 млн рублей.

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По словам, генерального директора ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадия Дегтева, АО «ГК «Электронинвест» уже многие годы работает на рынке радиоэлектронной аппаратуры военной и специальной техники, в 2017 году компания стала резидентом столичной ОЭЗ.

«Статус резидента открыл предприятию доступ к налоговым и таможенным преференциям, что позволило реализовать инвестиционный проект максимально эффективно. В планах компании — дальнейшее оснащение производства, созданного в ОЭЗ Москвы. Что касается новой линейки продукции, то ее создателям удалось не только достичь установленных высоких технических характеристик, но и улучшить некоторые из них. При этом изделия полностью разработаны и изготовлены на отечественной элементной базе», — добавил он.

Как уточнил, генеральный директор АО «ГК «Электронинвест» Емельян Полянский,участие в российских космических программах потребовало расширения и модернизации производства.

«До настоящего времени для обеспечения безусловного выполнения поставок, производство работало почти на грани своих возможностей. Но модернизация всех производственных подразделений и окончание последнего этапа пусконаладочных работ по запуску нового производственного участка, так называемой «чистой зоны», позволят в полном объеме решить этот вопрос. За счет проведенных работ в два раза увеличено количество высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся 156 человек, — рассказал он.

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