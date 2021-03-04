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Электроника и электротехника

В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство комплектующих для космической и военной техники

 © technomoscow.ru

Группа компаний «Электронинвест», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения.

Предприятие разработало радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), обеспечивающие надежность работы электроники.Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики.

Компания работает на зеленоградской площадке «Алабушево», где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, инвестиции составили порядка 355 млн рублей.

 © technomoscow.ru

По словам, генерального директора ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадия Дегтева, АО «ГК «Электронинвест» уже многие годы работает на рынке радиоэлектронной аппаратуры военной и специальной техники, в 2017 году компания стала резидентом столичной ОЭЗ.

«Статус резидента открыл предприятию доступ к налоговым и таможенным преференциям, что позволило реализовать инвестиционный проект максимально эффективно. В планах компании — дальнейшее оснащение производства, созданного в ОЭЗ Москвы. Что касается новой линейки продукции, то ее создателям удалось не только достичь установленных высоких технических характеристик, но и улучшить некоторые из них. При этом изделия полностью разработаны и изготовлены на отечественной элементной базе», — добавил он.

Как уточнил, генеральный директор АО «ГК «Электронинвест» Емельян Полянский,участие в российских космических программах потребовало расширения и модернизации производства.

«До настоящего времени для обеспечения безусловного выполнения поставок, производство работало почти на грани своих возможностей. Но модернизация всех производственных подразделений и окончание последнего этапа пусконаладочных работ по запуску нового производственного участка, так называемой «чистой зоны», позволят в полном объеме решить этот вопрос. За счет проведенных работ в два раза увеличено количество высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся 156 человек, — рассказал он.

 © technomoscow.ru

https://technom...03-2021-elin-gk

Источник: https://www.mos.ru/news/item/87380073/

Москва, импортозамещение, микроэлектроника
  • Нет аватара GenOfDrag
    04.03.2122:12:18

    Для бытовых нужд и любителей пора делать, они этого очень ждут. Раньше в очень многих городах были электронные магазины, сейчас просто электронные рынки барахла через инет по космическим ценам.

    #1226812
  • Нет аватара Krutenn
    04.03.2123:58:40

    Полностью солидарен с «Для бытовых нужд и любителей пора делать, они этого очень ждут…». Но хотелось бы добавить, что таким предприятиям надо целевые гранты на развитие от государства давать.

    #1226817
  • Нет аватара mikr
    05.03.2101:01:10

    Вторичное электропитание в космосе и на войне тоже нужно, но гораздо важнее научиться производить высококачественные микроконтроллеры и микропроцессоры. Сегодня это самая основополагающая продукция. Те, кто ее производят, получают конкурентное преимущество практически во всех областях деятельности. А остальные непременно попадают в зависимость, либо сталкиваются с большими проблемами по обеспечению собственной безопасности.

    #1226819
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