В Челябинске запустили новое производство синтетического волокна из вторсырья

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АО «Втор-Ком» запустило в Челябинске новый комплекс по производству синтетических волокон. Сырьем служат использованные ПЭТ-бутылки.

Общий бюджет проекта превысил 420 млн рублей.

С привлечением займа ФРП предприятие запустило новый производственный комплекс по выпуску синтетических волокон из бывших в употреблении ПЭТ-бутылок. Ожидается, что это даст дополнительный импульс развитию раздельного сбора мусора и улучшит экологическую обстановку в регионе.

В компании отмечают, что сегодня на российском рынке наблюдается дефицит синтетического волокна. Порядка 60% этой продукции импортируется из Китая, Белоруссии и Южной Кореи. Запуск нового комплекса позволит снизить долю импорта и увеличить мощности по выпуску синтетического волокна в два раза — до 24 тысяч тонн в год.

Синтетические волокна преимущественно используются при изготовлении нетканых материалов, таких как геотекстиль для дорожного, нефтегазового строительства, общестроительных и ландшафтных работ, основ для линолеумов, кровли и ковровых покрытий, материалов для тепло- и шумоизоляции, гидроизоляционных полотен, которые часто применяются на полигонах ТБО, фильтровальных полотен широкого спектра применения.

Кроме того, продукция используется в качестве сырья при изготовлении синтепона, а также для наполнения одеял, подушек, игрушек, мягкой мебели и матрасов. Такие материалы отлично сохраняют форму, устойчивы к воздействию моли и плесени, гигиеничны и безвредны.

В марте 2019 года в рамках проекта с ФРП компания уже запустила два новых цеха по производству нетканых материалов: иглопробивного материала и объемного полотна, которые также изготавливаются из вторсырья и в дальнейшем используются в мебельном производстве, дорожном строительстве и автомобильной промышленности.