В Ульяновской области состоялось открытие начальной школы-детского сада на 420 мест с бассейном

© ulyanovsk.express

4 марта в Ишеевке свои двери открыла уникальная школа-детский сад на 420 мест. Закуплено оборудование для 3D-моделирования, занятий робототехникой. Дети смогут проводить настоящие опыты и заниматься наукой. В школе будет работать много кружков. В школе будет своя мультстудия. Центр здорового питания, медкабинет, библиотека и многое другое — всё оснащено по высоким стандартам. Самое современное оборудование получил и новый детский сад на 120 мест. Есть бассейн, оборудованные кабинеты педагогов, просторные, яркие игровые.

Новое здание станет частью структуры Ишеевского лицея имени Н.К. Джорджадзе. Теперь образовательный комплекс состоит из трех зданий: нового, действующего лицея и старого здания самой первой школы поселка. Это позволяет создать на территории Ульяновского района единое образовательное пространство — детский сад — школа — дополнительное образование.

«Мы не отходим от своих направлений, которые развиваем в среднем звене. Открываем мини-лабораторию по естественно-научному и технологическому направлению для детей дошкольного и школьного возраста. И, конечно, будем продолжать важное патриотическое воспитание, от которого не хотим отходить», — подчеркнул директор Ишеевского многопрофильного лицея Рафик Зелимов.

© ulyanovsk.express

© ulyanovsk.express

© ulyanovsk.express

© ulyanovsk.express

© ulyanovsk.express

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