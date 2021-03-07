В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
7 марта 2021 года в столицу Северной Македонии г. Скопье доставлена партия в 3000 доз российской вакцины «Спутник V», сообщил Твиттер вакцины. Самолет сербской государственной авиакомпании «Айр Сербия» доставил вакцины на аэродром.
Вакцинацию с применением вакцины «Спутник V» планируется начать в среду, 10 марта. Первая партия вакцины будет использоваться для вакцинации пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями и др. В дальнейшем планируется поставить 200 000 доз.
Новость дополняется
Видео
Доставка вакцины «Спутник V» в Северную Македонию.
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
Читайте также...
- РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»
- Вакцина от коронавируса. Производство разгоняется
- Вторые 300 тысяч доз российской вакцины отправлены в Аргентину
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!