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Российские проекты за рубежом

В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

@Russian_Emb_MKD@Russian_Emb_MKD © clck.ru

7 марта 2021 года в столицу Северной Македонии г. Скопье доставлена партия в 3000 доз российской вакцины «Спутник V», сообщил Твиттер вакцины. Самолет сербской государственной авиакомпании «Айр Сербия» доставил вакцины на аэродром.

Вакцинацию с применением вакцины «Спутник V» планируется начать в среду, 10 марта. Первая партия вакцины будет использоваться для вакцинации пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями и др. В дальнейшем планируется поставить 200 000 доз.

Новость дополняется

@Russian_Emb_MKD@Russian_Emb_MKD © clck.ru

@Russian_Emb_MKD@Russian_Emb_MKD © clck.ru

@Russian_Emb_MKD@Russian_Emb_MKD © clck.ru

Видео

Доставка вакцины «Спутник V» в Северную Македонию.

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com Посольство России МК,
  2. www.facebook.com RussianEmbMKD,
  3. twitter.com/sputnikvaccine,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Северная Македония, covid-19
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