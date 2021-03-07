В Северную Македонию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

@Russian_Emb_MKD © clck.ru

7 марта 2021 года в столицу Северной Македонии г. Скопье доставлена партия в 3000 доз российской вакцины «Спутник V», сообщил Твиттер вакцины. Самолет сербской государственной авиакомпании «Айр Сербия» доставил вакцины на аэродром.

Вакцинацию с применением вакцины «Спутник V» планируется начать в среду, 10 марта. Первая партия вакцины будет использоваться для вакцинации пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями и др. В дальнейшем планируется поставить 200 000 доз.

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@Russian_Emb_MKD © clck.ru

@Russian_Emb_MKD © clck.ru

@Russian_Emb_MKD © clck.ru

Видео

Доставка вакцины «Спутник V» в Северную Македонию.

@sputnikvaccine © clck.ru

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