Первая партия вакцины «Спутник V» произведена в Белоруссии по российской лицензии

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26 февраля в Республике Беларусь выпущена первая, так называемая валидационная партия вакцины в количестве 15 тыс. ампул. В настоящее время эта партия проходит экспертизу в российском институте Гамалеи.

Белоруссия запустит промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 30-31 марта. Планируется выпускать 500 тыс. доз вакцины ежемесячно.

По официальной информации власти страны планируют сначала насытить внутренний рынок. Позже, по мере насыщения собственного рынка, будет осуществляться экспорт вакцины.

Белоруссия стала первым иностранным государством, зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V». В конце декабря в страну поступила первая партия вакцины. Также Москва и Минск договорились об организации выпуска «Спутника V» на территории самой Белоруссии.

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В четверг, 4 марта, Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Эта процедура может занять около месяца.