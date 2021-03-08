В Краснодаре вышли на маршруты 34 новых трамвая производства «УКВЗ» по контракту 2020 года

Краснодар, трамвайный вагон № 191, впервые вышедший на линию 07.12.2020 г. © transphoto.org

В начале марта 2021 года в Краснодаре вышли на линию девять новых низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые поступили в город в феврале 2021 года.

В 2020 году в МУП Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление поступило 34 новых трамваев модели 71-623-04.

В 2020-м году были проведены конкурсные процедуры на закупку 35 трамваев на 2020 год и 33 трамваев на 2021 год.

На обновление общественного транспорта Краснодара 2019-2021 годах из бюджета региона выделено 3 млрд рублей.