В Краснодаре вышли на маршруты 34 новых трамвая производства «УКВЗ» по контракту 2020 года
Краснодар, трамвайный вагон № 191, впервые вышедший на линию 07.12.2020 г. © transphoto.org
В начале марта 2021 года в Краснодаре вышли на линию девять новых низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, которые поступили в город в феврале 2021 года.
В 2020 году в МУП Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление поступило 34 новых трамваев модели 71-623-04.
В 2020-м году были проведены конкурсные процедуры на закупку 35 трамваев на 2020 год и 33 трамваев на 2021 год.
На обновление общественного транспорта Краснодара 2019-2021 годах из бюджета региона выделено 3 млрд рублей.
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