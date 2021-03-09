Добавить статью
Лого Сделано у нас
Экспорт

В Гвинею прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

@RussieConakry@RussieConakry © clck.ru

7 марта 2021 года в столицу Гвинеи г. Конакри доставлена первая партия в 20.000 доз российской вакцины «Спутник V», сообщает Твиттер посольства. Самолет из России приземлился поздно вечером в субботу и доставил вакцины в международный аэропорт Гбессиа.

В январе в Гвинею была поставлена пробная партия российской вакцины, страна стала первым государством Африки южнее Сахары, где начали применять «Спутник V». 16 января им привился 82-летний президент Альфа Конде. Вакцинацию также прошли члены правительства.

Новость дополняется

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © pbs.twimg.com

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com Russie Conakry,
  2. www.facebook.com Ambassade de Russie en Guinée et en Sierra Léone,
  3. twitter.com sputnikvaccine,
  4. В Гвинею доставили партию вакцины Спутник V,
  5. Гвинея получила первую партию вакцины Спутник V,
  6. guinea.mid.ru/ru/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Гвинея, covid-19
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,