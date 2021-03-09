В Гвинею прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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7 марта 2021 года в столицу Гвинеи г. Конакри доставлена первая партия в 20.000 доз российской вакцины «Спутник V», сообщает Твиттер посольства. Самолет из России приземлился поздно вечером в субботу и доставил вакцины в международный аэропорт Гбессиа.

В январе в Гвинею была поставлена пробная партия российской вакцины, страна стала первым государством Африки южнее Сахары, где начали применять «Спутник V». 16 января им привился 82-летний президент Альфа Конде. Вакцинацию также прошли члены правительства.

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