Свинокомплекс «Сибагро» в Кемеровской области запущен после завершения реконструкции

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Свинокомплекс «Сибагро» в Кемеровской области (ранее свинокомплекс «Чистогорский») начал выпуск продукции впервые после начала реконструкции.

Летом 2019 года производство приостановили, начав масштабные ремонтные работы.

— Мы провели пробный запуск оборудования, переработав 12 тонн мяса. Это помогло оценить работу техники, подстроить её, правильно распределить сотрудников. Наладка прошла успешно, — говорит директор предприятия Алексей Колобаев. — Теперь мы готовы поставлять свежее охлаждённое мясо на перерабатывающие предприятия своего региона и соседних.

Свинокомплекс планирует перерабатывать 83 тонны свинины в смену. Для хранения таких объёмов были увеличены мощности холодильных камер: сейчас склады единовременно вмещают в себя более 230 тонн охлаждённой продукции. Чуть позже свинокомплекс планирует открыть новый цех первичной переработки, мощности которого будут выше в 2 раза.

Свинокомплекс Сибагро в Кемеровской области — один из крупных свиноводческих комплексов Кемеровской области. Основан в 1973 году. Является основным производственным предприятием, предоставляющим рабочие места в п. Чистогорский.