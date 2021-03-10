Медики ЛНР получили новые автомобили скорой помощи
Медики Антрацита, Антрацитовского района и Красного Луча получили ключи от новых автомобилей скорой помощи.
Шесть машин пополнят автопарки филиалов республиканского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). Увеличится и количество бригад, а это значит, что оказание неотложной помощи будет происходить в разы быстрее.
Автомобили оснащены по всем требованиям и протоколам Российской Федерации для оказания экстренной неотложной помощи. Современное оснащение поможет спасать жизни пациентов по всей территории Республики.
И это не последняя поставленная партия спецавтомобилей. В планах — полное обновление медицинского автопарка. «На сегодняшний день мы до 40% обновили и в течение этого года мы планируем обновить автопарк, практически до 90% будет обновлен», — отметил исполняющий обязанности директора Луганского республиканского ЦЭМПМК Демьян Пархомчук.
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10.03.2103:41:53