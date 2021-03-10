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Экспорт

Медики ЛНР получили новые автомобили скорой помощи

 © gtrklnr.com

Медики Антрацита, Антрацитовского района и Красного Луча получили ключи от новых автомобилей скорой помощи.

Шесть машин пополнят автопарки филиалов республиканского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). Увеличится и количество бригад, а это значит, что оказание неотложной помощи будет происходить в разы быстрее.

Автомобили оснащены по всем требованиям и протоколам Российской Федерации для оказания экстренной неотложной помощи. Современное оснащение поможет спасать жизни пациентов по всей территории Республики.

И это не последняя поставленная партия спецавтомобилей. В планах — полное обновление медицинского автопарка. «На сегодняшний день мы до 40% обновили и в течение этого года мы планируем обновить автопарк, практически до 90% будет обновлен», — отметил исполняющий обязанности директора Луганского республиканского ЦЭМПМК Демьян Пархомчук.
Источник: https://gtrklnr.com/2021/03/05/medi...ilej-skoroj-pomoshhi-fotoreportazh/

ЛНР, скорая помощь
  • CryNet CryNet
    10.03.2103:41:53

     © gtrklnr.com

     © gtrklnr.com

     © gtrklnr.com

     © gtrklnr.com

     © gtrklnr.com

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