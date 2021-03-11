В Удмуртии открыто два новых животноводческих объекта

© mcx.gov.ru

В Увинском районе Удмуртии открыты две фермы.

Новую животноводческую ферму на 150 голов в начале марта торжественно открыли в СПК Колхоз «Заря»

Фермк предназначена для содержания сухостойных коров, нетелей, телят молочного периода. Ферма построена хозспособом, недорого — без привлечения кредитов. Получилась светлая, функциональная, комфортная для содержания животных. В ходе строительства использовались лучшие практики строек соседних районов.

В скором будущем ферма заполнится поголовьем, начнётся технологический процесс содержания сухостойных коров, нетелей, принятия отелов и выращивания молодняка КРС. Заключён договор с соседним племенным хозяйством ООО «Рико-Агро» на поставку 30 нетелей, которые поступят на новую ферму в апреле.

© ferma.expert

Александр Вахрушев начал свою работу в качестве руководителя хозяйства в 2019 году. Благодаря грамотно выстроенной технологии в животноводстве и растениеводстве, получена хорошая динамика роста основных показателей в 2020 году в сравнении с 2019. Так, валовое производство продукции растениеводства — зерна — составило 1667 тонн (+22%) при средней урожайности зерновых 20,6 ц/га (+5%). Поголовье КРС — 956 голов (+6%), производство молока — 2427 тонн (+14%). Среднемесячная зарплата в хозяйстве увеличилась на 40%, денежная выручка — на 14%, рентабельность — на 5%.

Открытие нового молочного комплекса на 400 голов коров в «Красном Труженике» состоялось в середине февраля

Оно стало первым новосельем в АПК республики в 2021 году. Прошла реконструкция действующей фермы с привязной системы на прогрессивную беспривязную, построен доильный зал «Ёлочка», родильное отделение с профилакторием, кабинеты для специалистов. Отделка внутри фермы выдержана в единой стилистике. Ферма получилась удобной, комфортной, функциональной.

Недавно хозяйство закупило племенных нетелей и в планах приобрести ещё, для увеличения маточного поголовья. Руководитель сельхозпредприятия Эдуард Ишкузин, вся команда специалистов уже строят новые планы строительства.