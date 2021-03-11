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Детские сады и школы

В городе Тимашевске Краснодарского края открыли новый корпус школы № 4

 © xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai

Новый корпус рассчитан на 400 мест для школьников младших классов. Стоимость строительства и оснащение мебелью составила около 372 млн рублей.

В новом здании 23 просторных учебных кабинета. Во всех классах установлены интерактивные панели. В школе есть современная столовая на 206 посадочных мест, большие спортивный и актовый залы, уютная библиотека, студия танцев, компьютерные классы, специализированный медицинский блок и игровые комнаты. Словом, здесь для детей, учителей созданы все условия для полноценного учебного процесса.

На территории школы установлен современный спортивный городок с футбольным и волейбольным полем, стадионом и тренажерами.

 © xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai

 © xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai

 © xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai

https://admkrai...31/show/575316/

Источник: https://тимрегион.рф/index.php/8074...evske-otkryli-novyj-korpus-shkoly-4

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Краснодарский край, новая школа
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