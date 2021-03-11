ОМК начала производство обсадных труб нового типоразмера

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) освоила выпуск нового для себя типоразмера обсадных труб с резьбовым соединением ОТТМ (резьба муфтовая для обсадных труб с трапецеидальной резьбой). Трубы диаметром 114 мм с толщиной стенки 6,4 мм произвели по ТУ 1321-016-05757848-2005 из собственного горячекатаного проката в новом трубоэлектросварочном цехе № 1 Выксунского завода ОМК (Нижегородская область). Ранее ОМК выпускала обсадные трубы с соединением ОТТМ большего диаметра — от 146 до 324 миллиметров.

Данный вид продукции востребован при строительстве вертикальных секций скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях.

Первую партию новых труб объемом 860 тонн ОМК изготовила для нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Специалисты цеха и Инженерно-технологического центра завода ОМК самостоятельно провели настройку и разработали управляющую программу для резьбонарезного оборудования, которые обеспечили необходимое качество выпускаемой продукции.

© omk.ru

«Полученный опыт позволяет ОМК предлагать партнерам — ведущим нефтяным и газовым компаниям — комплексные решения в нарезных трубах нефтегазового сортамента. У нас есть отлаженная технологическая цепочка „от проката до отгрузки готовой продукции“ на производственной площадке Выксунского завода ОМК и инновационная система потрубной прослеживаемости на всех этапах изготовления. Благодаря им мы обеспечиваем изготовление продукции в сжатые сроки, в соответствии с жесткими требованиям по качеству», — отметил руководитель бизнес-единицы «ОМК ТЭК» Вадим Сахарнюк.

СПРАВКА

Выксунский завод ОМК производит электросварные обсадные трубы диаметром 102-426 мм и толщиной стенки 5,6-12,7 мм с различными видами резьбовых соединений по стандартам API Spec 5CТ или ГОСТ 31446-2017 и аналогичным им техническим условиям. Обсадные трубы необходимы для строительства нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин. Применяются для крепления стенок скважин и предотвращения осыпания породы в открытый ствол скважины. Трубы соединяются между собой с помощью резьбовых соединений, нарезанных на ниппельных концах труб и муфтах, образуя единую герметичную колонну на всем протяжении скважины.