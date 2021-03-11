Развитие санитарной авиации в регионах

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Липецкая область

На протяжении десятилетий понятие «санавиация» в Липецкой области было условным. Транспортировка экстренных больных из районов в Липецк, а также федеральные центры России осуществлялась только наземным транспортом. Ранее это были автомобили неотложной скорой медицинской помощи, позднее — реанимобили.

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В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Липецкой области заработала служба санитарной авиации. ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» был заключен договор с «Российскими вертолётными системами» на осуществление транспортировок пациентов, как в пределах области, так и в федеральные центры. Договор составлен на 157 лётных часов, а это значит, что не меньше сотни пациентов в год получат медицинскую помощь, в которой фактор времени будет решён.

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Вылеты будут осуществляться вертолетом российского производства «Ансат». Эта двухдвигательная многоцелевая винтокрылая машина разработки и производства Казанского вертолетного завода является отечественным вертолетом нового поколения.

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г.Москва

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На северо-востоке российской столицы начал работать авиационный центр при больнице им. А.К.Ерамишанцева, которая расположена на улице Ленская.

В этом медучреждении были оборудованы вертолетная площадка и диспетчерский пункт. Отмечается, что вертолеты, которые будут заступать на дежурство, имеют медицинское оборудование, которое предназначено для реанимации человека. Фельдшер может запустить сердце или подключить аппарат искусственной вентиляции легких прямо во время полета. Также стоит отметить, что вертолет может одновременно принять троих пациентов.

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Республика Калмыкия

Новый вертолёт санавиации уже приступил к работе © vesti-kalmykia.ru

В Калмыкию в рамках госконтракта с Национальной службой санитарной авиации прибыл новый вертолет Ми-8. Вертолет вместимостью до 18 человек оснащен современным медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к системам жизнеобеспечения и мониторинга здоровья на время перелета.

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