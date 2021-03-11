«Р-Фарм» начала производство вакцины «Спутник V» в Москве

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» приступила к производству российский вакцины от коронавируса «Спутник V» на площадке, расположенной в особой экономической зоне «Технополис «Москва», сообщил основатель и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне «Технополис «Москва», уже сейчас выпускает первые серии вакцины», — сказал Репик в ходе совещания.

Он подчеркнул, что производство вакцин от коронавируса на текущий момент является главным проектом фармацевтической отрасли не только в России, но и во всем мире.

Группа компаний «Р-Фарм» специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает в России, а также в странах СНГ, в США, Германии, Японии.