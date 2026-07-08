В Москве запустили первое в России промышленное производство жидкокристаллических дисплейных модулей. Линия полного цикла заработала на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Вместе с ней открыли производство высокоскоростных оптических трансиверов — устройств, критически важных для работы дата-центров, банков и сетей связи.

Дисплейные модули диагональю от 11 до 86 дюймов раньше полностью поставлялись из-за рубежа. Теперь их будут делать в России. Продукция предназначена для авиации, транспорта, автомобилестроения, промышленной автоматизации, медицинской техники, банковского и лифтового оборудования, телекоммуникаций и потребительской электроники. Уже подписано соглашение с технокластером «Москвич» о разработке дисплеев для автомобилей.

Производство дисплеев организовано компанией «НексТач». После выхода на полную мощность завод сможет выпускать около 500 тысяч модулей в год — это примерно половина рынка Центрального федерального округа. Степень локализации производства — максимально возможная на данный момент, продукция включена в реестр российской радиоэлектронной промышленности. Как отметили в компании, используются отечественные компоненты, включая российскую оперативную память.

Второе производство — цех высокоскоростных оптических трансиверов. Новое поколение устройств, выпускаемых компанией «Неорос», способно передавать данные на скорости 400 и 800 Гбит/с (раньше было 100 Гбит/с). Это критически важно для развития сетей 5G и модернизации телеком-инфраструктуры. Полный технологический цикл стал возможен благодаря запуску Московского центра фотоники, который производит фотонные интегральные схемы.

Общие инвестиции в два проекта составили около 7,2 миллиарда рублей, создано почти 400 рабочих мест. Материал подготовлен по данным ТАСС.