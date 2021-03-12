В энергосистеме Омской области введена первая солнечная электростанция

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В Нововаршавском районе Омской области введен в эксплуатацию первый для этой региональной энергосистемы объект возобновляемой энергетики — Нововаршавская солнечная электростанция (СЭС) установленной мощностью 30 МВт Группы компаний «Хевел».

Строительство станции включено в Схему и программу развития ЕЭС России на 2020-2026 гг. и профинансировано в рамках экономического механизма «ДПМ ВИЭ» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», предусматривающим гарантии возврата инвестиций в строительство объектов возобновляемой энергетики через договоры о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Место строительства выбрано после тщательного анализа природных особенностей региона: территория Омской области характеризуется высоким потенциалом использования солнечной энергии, число солнечных дней в году по Омской области достигает 300 при совокупной продолжительности солнечной активности более 2220 часов за год. Согласно данным Росгидромета, по этому показателю Омская область несколько опережает даже такие курортные регионы страны, как Сочи (2177 часов) и Кисловодск (2147 часов).

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (Омское РДУ) выполнил комплекс мероприятий для обеспечения ввода в работу Нововаршавской СЭС. Специалисты Омского РДУ приняли участие в рассмотрении и согласовании технических условий на технологическое присоединение, заданий на проектирование, проектной и рабочей документации, программ комплексных испытаний генерирующего оборудования и системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО), в проверке выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение, анализе результатов комплексных испытаний генерирующего оборудования.

При подготовке к комплексным испытаниям, предшествующим вводу системы СОТИАССО в эксплуатацию, специалисты Омского РДУ провели необходимую настройку оперативно-информационного комплекса (ОИК) Омского РДУ, совместно со специалистами ГК «Хевел» протестировали систему СОТИАССО Нововаршавской СЭС, настроили обмен технологической информацией между объектом и диспетчерским центром Системного оператора.

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