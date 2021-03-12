В Башкирии запущено новое производство по обработке камня

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Компания «УралТаш», созданная в 2007 году в Учалинском районе, специализируется на изготовлении изделий из гранита для благоустройства общественных пространств, строительства дорог, отделки зданий и сооружений.

В рамках проекта стоимостью 284 млн рублей в селе Буйда построили новый камнерезный цех, смонтировали установку по очистке и подготовке воды, закупили новые станки с программным управлением и крановое оборудование. Специалисты уже провели пусконаладку техники и обрабатывают пробные партии гранитных изделий, рассказал на заседании Инвестчаса заместитель генерального директора компании «УралТаш» Сергей Большаков

Планируется, что компания «УралТаш» будет активно участвовать в конкурсном отборе на благоустройство населённых пунктов по федеральным и республиканским программам «Развитие малых городов», «Башкирские дворики», «Доступная среда», «Моя улица».

Инвестиционный комитет республики одобрил присвоение проекту статуса приоритетного с субсидированием части процентной ставки по банковским кредитам.

Предприятие «УралТаш» разрабатывает Ташмурунское гранитное месторождение, расположенное на территории Ахуновского сельского поселения Учалинского района. Ташмурунский гранит отличается тёмно-серым цветом, мелкозернистой структурой, характеризуется долговечностью и прочностью. Но на предприятии обрабатывают и другие виды гранита — сырье поступает также из месторождений Урала, Карелии, Казахстана. Благодаря этому здесь выпускают гранитные изделия любой цветовой гаммы.

На предприятии трудятся более 300 человек. Производственная линия включает четыре распиловочных цеха, укомплектованных современным оборудованием итальянского и китайского производства.

Полученная продукция — плиты мощения, бордюрные камни, брусчатка — поставляется в разные регионы России.