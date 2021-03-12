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Новые заводы и цеха

В Кургане открыт первый в России завод по производству полистирольной пленки

 © kurganobl.ru

В Кургане запущен завод по производству двуосно-ориентированной полистирольной пленки, Создано 90 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В новое промышленное предприятие инвестировано около 1 млрд рублей. С запуском завода доля импорта полистирольной пленки сократится в стране с 70% до 40%.

Это пока единственное подобное производство в России. Запуск проекта на базе «Курганприбора» длился почти два года. Первый рулон пленки уже изготовлен и отправится в музей завода «Курганприбор». Сейчас заработала первая линия производства, в планах — запуск второй.

В облправителельстве уточняют, что новое производство не имеет отходов, вредных выбросов, а продукция может быть переработана не ограниченное количество раз. Используется такая пленка для изготовления пластиковых форм и упаковочной продукции. Полистирольную пленку применяют в самых разных отраслях хозяйства — от пищевой промышленности до электротоваров.

 © kikonline.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

https://kurgano...mu-net-v-rossii

Источник: https://newdaynews.ru/kurgan/718675...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Курганская область, полимеры, Курганприбор, импортозамещение, новое производство
  • Sasha Mikxailov Sasha Mikxailov
    12.03.2118:44:29

    Не пойму чего-то. Если это единственный завод, а импорт сокращается с 70%??? а от куда 30% тогда раньше брали?

    #1227516
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