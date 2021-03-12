В Кургане открыт первый в России завод по производству полистирольной пленки
В Кургане запущен завод по производству двуосно-ориентированной полистирольной пленки, Создано 90 новых высокопроизводительных рабочих мест.
В новое промышленное предприятие инвестировано около 1 млрд рублей. С запуском завода доля импорта полистирольной пленки сократится в стране с 70% до 40%.
Это пока единственное подобное производство в России. Запуск проекта на базе «Курганприбора» длился почти два года. Первый рулон пленки уже изготовлен и отправится в музей завода «Курганприбор». Сейчас заработала первая линия производства, в планах — запуск второй.
В облправителельстве уточняют, что новое производство не имеет отходов, вредных выбросов, а продукция может быть переработана не ограниченное количество раз. Используется такая пленка для изготовления пластиковых форм и упаковочной продукции. Полистирольную пленку применяют в самых разных отраслях хозяйства — от пищевой промышленности до электротоваров.
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12.03.2118:44:29