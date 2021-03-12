X5 Retail Group открыла в Новороссийске новый логистический комплекс

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X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявляет об открытии в Новороссийске Краснодарского края логистического хаба, ориентированного на обработку импортной продукции и дальнейшей её отправки в распределительные центры X5.

Хаб «Новороссийск» площадью 18 000 кв. м. включает в себя 8 камер для хранения товаров и 2 зоны, предназначенные для контроля качества и возможной переупаковки. Каждая зона оснащена современным холодильным оборудованием, которое позволяет индивидуально настраивать необходимый температурный режим в зависимости от сезона и требований к хранению поставляемой продукции.

Бесперебойную работу хаба обеспечивают практически 280 сотрудников и более 30 единиц техники. Логистический комплекс уже обрабатывает около 1 000 тонн груза в сутки и рассчитан на обслуживание продукции более 150 поставщиков. До его запуска данная работа велась на 3 разрозненных площадках. Новый объект позволил не только увеличить мощности по хранению и обработке, но и усилить контроль качества поставляемой в магазины X5 продукции.

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