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Армия и Флот

Серийные истребители МиГ-35С поставили в войска

Многоцелевые истребители МиГ-35С поставлены в войска в рамках гособоронзаказа. Такие данные Минобороны России приводит в пятницу в газете «Красная звезда».

МиГ-35МиГ-35 © aex.ru

«Самолеты МиГ-35С поставлены в войска», — сообщается в инфографике.

Как уточняет газета, самолеты были поставлены досрочно.

Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/10890365

Минобороны МиГ-35 ВКС
  • Seriomilander Seriomilander
    13.03.2107:55:15

    Получается, что уже поставлено 10 истребителей МиГ-35 по 3 контрактам:

    2 опытных

    2 предсерийных

    6 серийных

    Теперь, должны начаться поставки по новому более крупному контракту!

    ©Видео с youtube.com

    P.S. На видео не учтены 2 предыдущих истребителя (но есть подсказка), так как официально их не передавали в 2020 году (есть только фотки)…

    #1227608
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