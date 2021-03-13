Серийные истребители МиГ-35С поставили в войска

Многоцелевые истребители МиГ-35С поставлены в войска в рамках гособоронзаказа. Такие данные Минобороны России приводит в пятницу в газете «Красная звезда».

МиГ-35 © aex.ru

«Самолеты МиГ-35С поставлены в войска», — сообщается в инфографике.

Как уточняет газета, самолеты были поставлены досрочно.

Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.