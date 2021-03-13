В Севастополе открыта новая школа

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В Севастополе на улице Шевченко открылась новая школа, оборудованная по последнему слову техники, — «Экотех плюс».

Концепция учреждения предполагает упор на изучение естественнонаучных предметов. Также в школе будет внедряться углубленное изучение предметов IT-профиля и гуманитарных наук.

Также в школе большое внимание будет уделено формированию у учащихся экологической культуры, здоровому образу жизни и воспитательному процессу.

В двух корпусах школы разместились учебные классы младшего, среднего и старшего звена, научные лаборатории, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный комплекс, кинофотолаборатория, кабинеты различных кружков и секций. Отдельный блок выделен для медперсонала.

Как уточнялось, сегодня в школе насчитывается порядка 700 учащихся, ожидается, что к 1 сентября эта цифра увеличится до тысячи человек. Образовательный процесс в школе будет проходить в одну смену. Многие школьники перешли в новую школу из двух районных школ № 57 и № 61, где обучение ведётся в две смены.

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