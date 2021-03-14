Во Владикавказе открыта новая гимназия на 1100 мест

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В новый учебный год — с новой школой: во Владикавказе 5 сентбря 2020 открылось самое крупное учебное заведение общего образования республики — гимназия «Диалог» на 1100 мест.

Новая гимназия «Диалог» построена и оснащена с учетом всех последних технологий. Здесь предусмотрено все для комфортной работы учителей и качественного образования учеников, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и прекрасная учебная инфраструктура, и современное пространство для общения. На базе школы создан первый в Северной Осетии Центр цифрового образования «IT-куб».

Также в распоряжении учеников: вестибюльная группа, библиотека, актовый зал вместимостью 660 мест, столовая на 550 посадочных мест, комплекс из двух спортзалов. Предусмотрены в новой гимназии кабинеты психолога и логопеда.

Строительство объекта велось в рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», входящих в федеральный проект «Современная школа».

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

Напомним, в 2020 году в системе образования Северной Осетии появилось пять школ общей мощностью на 2850 мест. За счет федеральных средств капитально ремонтируются 11 республиканских школ. Также началифункционировать 42 центра цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста». В 2019 году было открыто 17 аналогичных центров, которые показали реальные результаты и свою востребованность среди школьников.

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru