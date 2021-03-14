ГК SAMCOM приобрела 30 грузовиков КАМАЗ-5490 NEO

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ГК SAMCOM с помощью Лизинговой компании «КАМАЗ» приобрела 30 грузовиков КАМАЗ-5490 NEO. Автомобили переданы клиенту из Самары в рамках акционного предложения «Лови удачу!».

Новый партнёр «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» приобрёл грузовую технику КАМАЗ для транспортировки грузов по России и за рубежом. Магистральные тягачи поставил ООО «КАМАЗ ЦЕНТР НН» — официальный дилер ПАО «КАМАЗ». На сегодня ГК SAMCOM с помощью новых КАМАЗов уже доставила груз общей массой более 19 тысяч тонн.

Ставшие предметом лизинга тягачи КАМАЗ-5490 NEO — автомобили с экономичным расходом топлива, оптимизированным распределением нагрузок на оси, увеличенным запасом топлива и современным дизайном. Они оборудованы 6-цилиндровым рядным двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с., комфортным местом для водителя, коробкой передач ZF, системой круиз-контроля, цельнометаллокордными бескамерными шинами и комплектом аэродинамических обтекателей кабины и шасси.

ГК SAMCOM работает на рынке грузоперевозок с 2010 года. Компания-лизингополучатель специализируется на доставке товаров и оборудования как сборным грузом, так и отдельными машинами по России и странам СНГ. «У нас более десяти складов на территории Российской Федерации и Казахстана, собственный автопарк, который мы обновляем и расширяем каждый год. Это помогает нам поддерживать высокое качество предоставления услуг в сфере грузоперевозок», — комментирует генеральный директор ГК SAMCOM Антон Голик.

Это первая сделка между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ГК SAMCOM. В следующем году клиент планирует продолжать сотрудничество с «КАМАЗ-ЛИЗИНГом» по обновлению и расширению своего автопарка новыми КАМАЗами.