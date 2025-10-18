Новый российский топливозаправщик запущен в производство
Осенью 2025 года стартовали продажи нового российского топливозаправщика на шасси современного отечественного автомобиля КАМАЗ-65658. Машина разработана совместно с заводом НПО «Трансмастер» (Миасс, Челябинская область).
Новый топливозаправщик предназначен для транспортировки и временного хранения бензина и дизельного топлива, а также автономной заправки различной техники. Ёмкость для хранения ГСМ изготовлена из качественной углеродистой стали 09Г2С толщиной 4 мм.
Узел выдачи топлива для дозированной заправки любой техники расположен в отсеке, интегрированном в ёмкость сзади. Полезный объем транспортируемого горючего составляет 15,5 кубических метров (более 10,5 тонн бензина).
Машина построена на шасси КАМАЗ-65658 (К5) с колесной формулой 6×2. Автозаправщик получил комфортабельную кабину со спальным местом, современный российский двигатель КАМАЗ мощностью 390 л.с. и роботизированную 12-ступенчатую коробку передач. Задняя ось — подъёмная.
