Посевная площадь кориандра на Ставрополье за последние десять лет увеличилась в 2 раза

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К 2020 году Ставропольский край нарастил площади посева кориандра более чем в два раза по сравнению с 2011 годом. Пик увеличения посевных площадей кориандра пришелся на 2018 и 2019 годы, и в настоящее время составляет 10,5 тысяч гектар.

— Сегодня мы занимаем 15% отечественного рынка кориандра и 2% мирового! Это важное направление импортозамещения, и мы будем его развивать, — подчеркнули в правительстве Ставропольского края.

Кориандр в Ставропольском крае возделывается в ООО «Моя Мечта» Новоселицкого округа, ООО «Заветное» и ООО «Ульяновец» Георгиевского округа, ООО «Цимлянское» Шпаковского округа и других. Климат этих округов благоприятный для выращивания не только кориандра, но и других специй. Таких как фенхель, сафлор, расторопша, пажитник, тмин, ажгон и анис.

— Рентабельность культуры — стопроцентная.Плоды кориандра, как пряное сырье, используются в консервной, рыбной, ликеро-водочной промышленности, хлебопечении и колбасном производстве. Листья кориандра употребляют в качестве приправ к различным блюдам. Также кориандр — прекрасный медонос, сбор меда достигает 500 кг/га, — отметили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

Кориандр — эфиромасличное пряное, лекарственное и медоносное растение. Продукты переработки плодов кориандра (эфирное и жирное масло, шрот) используют в парфюмерии, косметике, медицине, мыловарении и проч., в текстильной, лакокрасочной промышленности, полиграфии и металлургии; на корм скоту и птице.