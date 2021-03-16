метровагонмаш, производство вагонов метро © img.geliophoto.com

В октябре 2020 года в Московском метрополитене впервые начал курсировать поезд нового поколения «Москва 2020». Его производством занимается вагоностроительный завод «Метровагонмаш», входящий в компанию «Трансмашхолдинг». На сборке современных вагонов для столичной подземки задействовано 1500 специалистов разного профиля. Изготовление одного вагона занимает семь рабочих дней, а 8-вагонный состав собирается за 56 рабочих дней.

По техническим характеристикам, дизайну, комфорту для пассажиров и машиниста эти вагоны полностью соответствуют продукции мировых производителей, а по некоторым параметрам даже превосходят их. Производитель называет поезд «Москва 2020» самым современным в мире, и есть все основания утверждать именно так.

1. По сравнению с поездами предыдущей серии «Москва 2020» имеет целый ряд улучшений: на 15% расширены входные двери, с 72 до 368 больше количество USB-разъемов, в 1,4 раза увеличен размер справочно-навигационных мониторов.

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2. Цех отгрузки готовой продукции, контрольно-испытательный цех.

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3. Название поезду «Москва 2020» и дизайн головной маски выбирали сами пассажиры на портале «Активный гражданин».

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4. Оформлением экстерьера и интерьеров поезда занималась команда «Трансмашхолдинга» в партнерстве со специалистами одной из ведущих европейских студий дизайна Italdesign Giugiaro S.P.A.

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5. УПТСЛ — модуль управления производственными технологическими сборочными линиями. Позволяет повысить производительность сборочных цехов, улучшить качество продукции, снизить ее себестоимость, а также контролировать работу сотрудников в режиме онлайн.

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6. Монтаж электрооборудования поезда.

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7. В новом поезде устанавливаются герметичные бесшовные межвагонные переходы, которые на 57% шире по сравнению с вагонами предыдущей серии.

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8. Элемент интерьерной панели поезда на стадии монтажа.

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9. Поезд нового поколения оснащается системой «Антисон», которая следит за работой машиниста и в случае внештатной ситуации оповещает об этом диспетчерский центр. В удаленном режиме диспетчер может принять решение об остановке поезда.

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10. На одном составе «Москва 2020» монтируется 62 километра проводов.

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11. Монтаж элементов межвагонного перехода.

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12. Монтаж дверного оборудования нового сдвижного типа. Ширина дверей в вагонах «Москва 2020» составляет 1,6 м. Это больше, чем в вагонах всех предыдущих серий. Такая ширина позволяет увеличить скорость входа/выхода пассажиров на 10%.

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13. В поезде устанавливается система автономного движения, которая может быть активирована при отсутствии напряжения на контактном рельсе для вывода состава с обесточенного участка.

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14. На данный момент поезда «Москва 2020» поставляются только в столичную подземку. За три года планируется передать Московскому метрополитену свыше 1300 вагонов данной серии.

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15. Сварочно-сборочный цех.

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16. Элемент каркаса.

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17. В каждом вагоне имеются две установки обеззараживания воздуха с амальгамными бактерицидными УФ-лампами, которые уничтожают до 95% бактерий и вирусов.

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18. Новый поезд оснащается модернизированным тяговым приводом, который больше не требует принудительного охлаждения и связанного с этим технического обслуживания.

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19. Зачистка сварочных швов.

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20. Приспособление для сверловки отверстий под установку перехода.

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21. Вагоны оборудуются увеличенными на 17% наддверными табло с цветным ЖК-дисплеем. Кроме этого, в поезде впервые устанавливаются консольные ЖК-мониторы с широким углом обзора.

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22. Между цехами вагоны перемещаются с помощью трансбордера.

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23. Цех сборки тележек. Автоматизированная линия, запущенная в 2018 году, позволяет выпускать свыше 1500 тележек в год.

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24. Вагон окрашивается примерно за 36 часов — 3 дня по 12 часов.

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25. На головную маску устанавливается электронное светодиодное маршрутное табло высокого разрешения. Светодиодные фары работают в адаптивном режиме: свет автоматически приглушается при встречном разъезде поездов и при выезде из тоннеля на станцию.

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26. В пассажирском салоне предусмотрены эргономичные сиденья с прочной текстильной обивкой. USB-разъемы теперь есть возле каждого сиденья. Пространство под диванами освещается светодиодными лентами в цвет линии метрополитена, по которой следует поезд. Новые эргономичные поручни изготовлены из нержавеющей стали со 100% «теплым» покрытием.

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27. Панель управления подсветкой пульта, подогрев кресла машиниста и подогрев пульта в зоне рук. Количество кнопок на панели в новом поезде сократилось почти вдвое за счет появления широкоформатного сенсорного монитора. Доступ к пульту управления, равно как и в кабину, осуществляется только при помощи смарт-карт. В кабине установлены 4 камеры видеонаблюдения.

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28. Рельсовый автобус «Орлан» РА-3 — еще одна современная разработка «Трансмашхолдинга». Поезд создан для использования на неэлектрифицированных участках пути как с низкими, так и с высокими платформами.

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31. КИО (Контрольно-испытательный Отдел) проводит диагностику всех систем поезда перед отправкой состава заказчику.

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32. В рельсовом автобусе «Орлан» применяется система пассивной безопасности, которая включает в себя поглощающие энергию удара крэш-модули на головных и промежуточных вагонах.

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33. Поезда метро «Трансмашхолдинг» эксплуатируется в общей сложности в 19 метрополитенах мира, не только в России, но и еще в 10 странах ближнего и дальнего зарубежья.

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