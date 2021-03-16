Завод Политранс выпустил новый полуприцеп для тяжёлых условий

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Рынок контейнерных грузоперевозок в России растет на протяжении нескольких лет. В контейнерах отгружается продукция металлургических предприятий, производителей автомобилей и запасных частей, лесозаготовительной отрасли и т. д. Развитие контейнерной логистики закономерно привело к росту потребностей в специализированной прицепной технике для доставки контейнеров к транспортным узлам — железнодорожным станциям и портам.

В ряду такой специализированной техники появилась новая модель полуприцепа-контейнеровоза «Политранс». Это 3-х осный низкорамный полуприцеп на пневматической подвеске рассчитанный для перевозки 40-футового контейнера.

Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Такое исполнение обеспечивает высокую надежность всей конструкции и, в то же время, позволяет значительно снизить собственный вес полуприцепа — до 5,4 тонны. Таким образом, на полуприцепе можно перевозить груз массой до 35 тонн. Настила на раме нет. Контейнер крепится на раме 4-мя фитинговыми замками, расположенными в передней и задней части полуприцепа.

© www.politrans.ru

Подвеска полуприцепа пневматическая с дисковыми тормозами, причем первая ось подъемная. Интегрированная подвеска SAF Intra, специально создана для работы в тяжелых дорожных условиях. В такой схеме амортизатор защищен от внешних воздействий рычагом подвески.

© www.politrans.ru

Полуприцеп оснащен пневмоприводом тормозов с EBS от Wabco. Ошиновка односкатная, шинами размером 385/65 R 22,5. Крылья над колесами пластиковые.

Предусмотрены 2 корзины для запасных колес с обеих сторон полуприцепа. Запасное колесо крепится специальным кронштейном, который позволяет быстро и безопасно его снимать.

© www.politrans.ru

В задней части полуприцепа установлен металлический инструментальный ящик. Слева по ходу движения на раме закреплены рамки для информационных табличек. Рядом с опорными устройствами расположены 2 пластиковых пенала для огнетушителей ОП-8.

© www.politrans.ru

Размеры полуприцепа-контейнеровоза не превышают разрешенных действующим законодательством. Длина грузовой платформы составляет 12188 мм, ширина 2500, погрузочная высота 1205 мм, клиренс — 223 мм.

Для сцепки с тягачом используется шкворень 2,5 дюйма. Радиусы обметания составляют 1635 (передний) и 2100 мм (задний). Подключение к электросети и АБС стандартными 7-ми и 15-ти пиновыми розетками.

© www.politrans.ru

© www.politrans.ru

© www.politrans.ru