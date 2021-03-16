Северсталь-метиз освоил новую продукцию для атомной отрасли

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Череповецкое предприятие «Северсталь-метиз» (Вологодская область, входит в группу «Северсталь») произвело и поставило первую партию высокопрочных арматурных канатов для строительства нового энергоблока Курской атомной станции по проекту ВВЭР-ТОИ. Технологию производства стали для нового продукта разработали и освоили специалисты дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Арматурные канаты (пряди) диаметром 15,2 мм, обжатые в полиэтиленовой оболочке, предназначены для выполнения работ по преднапряжению внутренней защитной оболочки здания реактора. Чтобы получить механические свойства продукта, отвечающие требованиям атомной промышленности, сотрудникам дивизиона «Северсталь Российская сталь» потребовалось освоить катанку из канатной марки стали в новом размере.

Технологию производства разработали в производстве сортового и трубопрофильного проката Череповецкого металлургического комбината совместно с экспертами по развитию продуктовой категории «Сортовой прокат» и дирекции по техническому развитию и качеству. Подобранные параметры нагрева, прокатки и охлаждения позволили специалистам получить необходимый по геометрии и механическим свойствам профиль, соответствующий требованиям ГОСТ.

Технология изготовления самих преднапряженных ответственных конструкций включает еще несколько этапов: десятки пучков прядей с заданным натяжением монтируются в специальные каналы оболочки, затем заливаются инъекционным раствором. Такая система обеспечивает высокую прочность и надежность пассивной системы защиты реактора.

Перед отгрузкой клиенту продукция прошла обязательную сертификацию и строгий контроль качества. Чтобы получить эти документы, череповецкие арматурные канаты были подвергнуты многочисленным видам испытаний в аккредитованных лабораториях. В частности, чтобы подтвердить своё качество канат должен выдержать без каких-либо повреждений два миллиона циклов.

«Для «Северсталь-метиза» это не первая поставка для атомной отрасли. В 2017 году череповецкие арматурные пряди применялись для ремонта защитного корпуса первого реактора Ростовской АЭС. Мы рады, что вместе с коллегами из «ЧерМК» удалось освоить новый вид продукции, который отвечает всем требованиям клиента и атомной отрасли и открывает новые перспективы для предприятий компании «Северсталь», — подчеркнул генеральный директор «Северсталь-метиз» Сергей Ковряков.