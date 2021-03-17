В «Рубине» разработали ТНПА рабочего класса для обслуживания морских нефте- и газопроводов

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Конструкторы-робототехники петербургского АО «ЦКБ «Рубин» разработали проект телеуправляемого аппарата рабочего класса (ТНПА) для обслуживания морских магистральных нефте-и газопроводов. Об этом Sudostroenie.info сообщили 17 марта 2021 года в пресс-службе бюро.

Аппарат предназначен для применения на судах и буровых установках различного типа. ТНПА может обследовать подводные скважины, трубопроводы, арматуру, диагностировать и устранять неполадки или обеспечивать обзор при монтажных работах на глубине до трех километров. Робот оснащен двумя манипуляторами, рейлингами для монтажа дополнительного навесного рабочего оборудования, а также корзиной для транспортировки собранных образцов. Манипуляторный комплекс позволяет монтировать и обслуживать подводное оборудование, а также проводить такелажные работы.

Система управления ТНПА автоматизирована, что позволит оператору минимально участвовать в выполнении рутинных функций: удержания требуемого отстояния от грунта, коридора глубины, требуемого курса или работы в режиме динамического позиционирования. Система технического зрения с камерами высокого разрешения и сверхмощными светодиодными светильниками позволяет оператору выполнять точные работы в условиях низкой освещенности глубин Мирового океана.

Масса ТНПА составляет 5 тонн, что соответствует зарубежным аналогам. Габариты всех составных элементов комплекса (кроме спускоподъемного комплекса) в транспортировочном положении не превышают габариты стандартного 20-футового контейнера.

В «Рубине» также добавляют, что разработка технического облика выполнена со 100% использованием 3D-моделирования, что существенно ускоряет процесс изготовления аппарата. Для производства силовых конструкций выбраны нержавеющие стали, доступные к свободной покупке на рынке металлопроката и не требующие специальной поставки. Фундаменты прочных контейнеров и навесного оборудования изготовляются из пластиков и композиционных материалов, что снижает их массу. Совокупность применения сталей, пластиков и композиционных материалов в ТНПА приводит к удешевлению комплекса и возможности его быстрого производства.