«Сибантрацит» начал экспорт угля в АТР большими судами из порта Тамань

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«Сибантрацит» отправил 160 тыс. тонн металлургических углей балкером Maran Fortune типоразмера Capesize с Таманского терминала навалочных грузов (оператор — ООО «ОТЭКО-Портсервис», входит в Группу компаний «ОТЭКО»). Как сообщает пресс-служба «Сибантрацита», продукция предназначена для покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в первую очередь — из Китая.

Отмечается, что компания впервые экспортирует уголь судами такой большой вместимости и продолжит их использование для поставок в страны АТР. В 2021 году объем перевезенного судами типоразмера Capesize угля из порта Тамань превысит 1 млн тонн.

Использование судов большой вместимости, как подчеркнули в «Сибатраците», позволяет компании оптимизировать процесс отгрузок, экспортируя сразу крупные партии, а также повысить эффективность экспортных операций.

Группа «Сибантрацит» является якорным клиентом терминала навалочных грузов порта Тамань.

«Сибантрацит» является производителем и экспортером высококачественного антрацита UHG и российским лидером по производству металлургических углей. Свыше 90% продукции компании экспортируется. Отгрузка на экспорт осуществляется из портов Дальнего Востока, порта Тамань, порта Усть-Луга и др.

Напомним, в начале февраля группа «Аллтек» подписала с компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки продажи Группы «Сибантрацит». Согласно условиям сделки, «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания.

Напомним, строительство Таманского терминала навалочных грузов ведется Группой компаний «ОТЭКО» в рамках федерального проекта «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В 2021 году перевалочная мощность ТТНГ составит 60 млн тонн, в том числе: 50 млн тонн угля, 5 млн тонн серы, 5 млн тонн минеральных удобрений.

Группа компаний «ОТЭКО» — крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России. С начала 2000 годов ГК «ОТЭКО» реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.