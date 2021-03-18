На Коломенском заводе вводится новый участок топливной аппаратуры дизелей

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Коломенский завод, который входит в состав Трансмашхолдинга, запустил в эксплуатацию линию по обработке топливной аппаратуры дизельных двигателей. Оборудование новой линии позволит повысить качество обработки и увеличить более чем на 40% выпуск деталей топливной аппаратуры в год. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Новая линия производства топливной аппаратуры создана в рамках реализации масштабной программы технического развития Коломенского завода. Бюджет проекта составил 1,98 млрд. рублей. В общей сложности приобретено и введено в эксплуатацию 24 единицы высокоточного оборудования, включая обрабатывающие центры с ЧПУ, универсальные шлифовальные и токарные станки.

Топливная аппаратура является ключевым компонентом дизельного двигателя, от которого зависит расход топлива, экологичность и работоспособность агрегата; это наиболее подверженная воздействию внешней среды часть двигателя. Новое оборудование позволит повысить класс точности и скорость обработки деталей, сократить количество доводочных операций, повысить производительность труда.

Общий объем заводской инвестпрограммы, рассчитанной на период с 2018 года по 2022 год, составляет около 12 млрд. рублей. Ее реализация должна обеспечить повышение качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности, снижение себестоимости производства, создание новых конкурентоспособных продуктов.

«Мы закупили современное высокотехнологичное оборудование, которое позволит заводу ускорить процесс модернизации производства, увеличить объемы выпуска и сократить сроки ремонта дизельной продукции», — говорит генеральный директор АО «Коломенский завод» Дмитрий Мирный.

ТМХ является лидером отечественного дизелестроения; единственной в России компанией, осуществляющей разработку и производство дизелей судового, локомотивного и стационарного применения. Дизелестроительная школа Коломенского завода существует на протяжении более чем ста лет. В настоящее время в структуре ТМХ действует инжиниринговый центр двигателестроения, в котором трудятся 260 высококлассных инженеров.