Росатом отправил очередную партию оборудования для сооружения АЭС «Куданкулам» (Индия)
16 марта 2021 года судно Industrial Ruby с партией оборудования для АЭС «Куданкулам», сооружаемой в Индии, покинуло порт Санкт-Петербурга.
«Это первая партия оборудования для блоков № 3 и № 4 АЭС „Куданкулам“ в текущем году и 24-я — по проекту», — отметил первый заместитель директора по проектам в Индии — технический директор АО «АСЭ» Александр Кваша.
Запланированное к поставке оборудование общим объемом 2173 куб. м было оперативно загружено на судно. В состав двадцать четвертой судовой партии вошли: воздушные затворы системы пассивного отвода тепла, а также насосное оборудование, проходки, арматура, фильтры, шкафы комплектно-распределительных устройств, трубопроводы.
На пути в Индию судно зайдет в порт Гамбурга для того, чтобы забрать партию оборудования, изготовленную европейскими поставщиками, а затем возьмет курс на Индию.
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