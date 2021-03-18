Ростех впервые за 20 лет начал разработку новых участков Мариинского прииска изумрудов

© rostec.ru Компания «Мариинский прииск», находящаяся под управлением ООО «РТ-Капитал», ввела в строй уникальный горнопроходческий щит «Восток-10». Технология работы устройства не имеет аналогов в России и за рубежом. В числе особенностей щита — высокая скорость и повышенная безопасность для шахтеров. Использование нового оборудования позволяет впервые за 20 лет начать работы по добыче на новых изумрудно-бериллиевых участках месторождения.

В настоящее время добыча на Мариинском прииске в Свердловской области ведется на участках месторождения, подготовленных в советский период. Объема запаса руды в них хватит на ближайшие 5-10 лет. Для открытия новых блоков и увеличения объемов добычи необходимо было разработать новое технологическое решение, которое позволило бы восстановить в шахте процесс проходки новых вертикальных (восстающих) выработок.

Для решения задачи сотрудники прииска создали и ввели в эксплуатацию передвижной горнопроходческий щит «Восток-10». Это комплекс, предназначенный для проходки выработок снизу-вверх в слабых и склонных к обвалам и отслоениям породах.

За счет вертикальных взрывов щит проходит 10-15 метров в высоту в месяц, что в совокупности позволит вводить в эксплуатацию на предприятии по одному новому шахтному блоку в год. Устройство способно выдерживать нагрузку от падающей во время взрывных работ горной массы в несколько кубов, сохранять свою работоспособность и обеспечивать высокий уровень безопасности для шахтеров. В настоящий момент ни один из существующих видов оборудования и технических решений для добычи и проходки не способен обеспечить такой уровень безопасности, скорости и качества проходки вертикальных выработок, как этот щит.

«До конца года в рамках реализации инвестиционной программы на 2021 год на предприятии будут смонтированы еще два горнопроходческих щита. Их закупка позволит сконцентрировать силы на разведке и эксплуатации новых открытых изумрудно-бериллиевых участков, что обеспечит предприятие работой на ближайшие 30-50 лет», — отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Первый образец щита был смонтирован в начале 2021 года и прошел все испытания и экспертизы по промышленной безопасности в реальных условиях на руднике. Технология может использоваться на других горных предприятиях при проведении вертикальных взрывных работ в слабых и склонных к обвалам породах.