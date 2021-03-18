АО «Томский завод электроприводов» обновил парк специализированного оборудования

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АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ») продолжает работу по модернизации производственных мощностей. Предприятие закупило три новых типа оборудования — маркиратор лазерный, станок лазерной резки и раскроя металла, установку гидроабразивной резки.

В настоящее время новое оборудование введено в эксплуатацию и применяется в механическом цехе АО «ТОМЗЭЛ». Использование новых станков позволяет повысить производительность работ и гарантировать высокую точность обработки деталей выпускаемой продукции.

Новая установка гидроабразивной резки предназначена для раскроя листового материала различных типов (резины, текстолита, стали, алюминиевых сплавов) под струей воды высокого давления, как с применением песка, так и без него. Установка оснащена системой числового программного управления с современным интерфейсом и позволяет вырезать необходимые детали в соответствии с требованиями конструкторской документации. Кроме того, применение специализированного программного обеспечения предусматривает создание и импортирование чертежей непосредственно от разработчика/конструктора. Также среди преимуществ установки — высокая степень точности резки деталей и возможность работы с листовым материалом толщиной до 100 мм. Применение установки позволяет максимально автоматизировать производственный процесс.

Станок лазерной резки и раскроя металла предназначен для автоматической высокоточной резки различных листовых металлов размерами 1,5 на 1,5 метра и трубного проката диаметром до 300 мм.Новый лазерный маркиратор используется для промышленной гравировки готовых деталей и узлов, нанесения штрих-кодов, серийных номеров, дат выработки устойчивых к воздействию внешних климатических факторов. При этом применяемые технологии позволяют выполнять маркировку на различных видах материалов, в том числе на стали, пленке, синтетике, пластике.

Как рассказал главный инженер АО «ТОМЗЭЛ» Сергей Тарабыкин, обновление механо-технологического оборудования является одним из приоритетных направлений развития завода. Ежегодно на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей предприятие направляет порядка 80 млн рублей. В 2021 году данные работы будут продолжены, запланировано приобрести два фрезерных пятиосевых обрабатывающих центра.