В Минводах завершён второй этап реконструкции аэропорта

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В рамках реализации комплексного плана развития магистральной инфраструктуры выполнены работы по второму этапу реконструкции аэропортового комплекса в Минеральных Водах в Ставропольском крае.

Реконструкция аэропорта в Минводах ведётся за счёт средств федерального бюджета. На втором этапе были выполнены работы по устройству перрона на 8 мест стоянок воздушных судов, в том числе для ВС типов В747, Ан-124.

Выполнена установка бетонного покрытия, светосигнального оборудования и устройства электроснабжения, проведена водосточно-дренажная система, а также спроектировано освещение перрона с устройством дистанционного управления и обслуживания ВС.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по результатам работ получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства (ЗОС) № РП-410-2647-0.