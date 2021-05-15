В Гвинею доставлена партия вакцины «Спутник V»

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22 марта 2021 года в Гвинею доставлена партия российской вакцины «Спутник V», сообщил твиттер вакцины. Самолет приземлился в международном аэропорту Гбессия г. Конакри и доставил в Гвинею 10.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских препаратов и расходных материалов для диагностики и лечения коронавируса.

Поставка вакцины и медицинских препаратов осуществлена российской компанией «Русал». Ранее сообщалось о доставке в Гвинею первой партии российской вакцины «Спутник V».

29 января 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным управлением фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея. Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.

Республика Гвинея стала второй страной Африки и 14-м государством мира, одобрившей применение вакцины «Спутник V».

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