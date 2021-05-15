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Экспорт

В Гвинею доставлена партия вакцины «Спутник V»

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@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

22 марта 2021 года в Гвинею доставлена партия российской вакцины «Спутник V», сообщил твиттер вакцины. Самолет приземлился в международном аэропорту Гбессия г. Конакри и доставил в Гвинею 10.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских препаратов и расходных материалов для диагностики и лечения коронавируса.

Поставка вакцины и медицинских препаратов осуществлена российской компанией «Русал». Ранее сообщалось о доставке в Гвинею первой партии российской вакцины «Спутник V».

29 января 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным управлением фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея. Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.

Республика Гвинея стала второй страной Африки и 14-м государством мира, одобрившей применение вакцины «Спутник V».

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © sputnikvaccine.com

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. РУСАЛ доставил в Гвинею вакцину «Спутник V",
  2. twitter.com @sputnikvaccine,
  3. twitter.com @RussieConakry,
  4. www.facebook.com Ambassade de Russie en Guinée et en Sierra Léone,
  5. rdif.ru/fullNews/6340/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Гвинея, covid-19
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    16.05.2113:46:18

    В Подмосковье количество привившихся от коронавируса превысило 900 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области. В эфире телеканала «Россия 1"​​​ он отметил, что к 23 мая в регионе будут привиты уже более миллиона жителей.

    В планах — привить не менее трех миллионов жителей для формирования коллективного иммунитета. Особый акцент — на старшее поколение из-за большого числа осложнении при заражении COVID-19.

    Губернатор добавил, что вакцинация в Московской области идет непросто — люди находят тысячи причин, чтобы не прививаться. При этом высокая нагрузка на систему здравоохранения в регионе сохраняется. Глава региона обратился к жителям, руководителям предприятий, к молодому поколению и особенно к людям старшего возраста и рассказал о необходимости и важности прививки от коронавируса.

    А последствия видны — слишком много смертей в стране!

    ___________________________

    Нпр. в Питере могли бы вакцинировть 4 раза больше людей чем это делается сейчас!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:03 16.05.21
    #1232342
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