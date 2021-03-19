В состав Черноморского флота принят новый катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388НЗТ

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19 марта на территории Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) в состав Черноморского флота вошел катер-торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388НЗТ.

Катера торпедоловы используются в составе вспомогательног флота для обеспечения проведения учений боевых кораблей и подлодок, и испытаний нового вооружения. Катер-торпедолов ТЛ-2195 это первое судно даннного типа построенное для ВМФ России со времен СССР. Ранее в ВМФ самыми новыми торпедоловами были катера проекта 1388 «Баклан», последний из которых был передан флоту в 1990 году.

Государственный контракт на строительство двух перспективных катеров-торпедоловов был подписан в 2015 г. Исполнителем было выбрано предприятие «Сокольская судоверфь» (р.п. Сокольское, Нижегородская область).

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Катера пр. 1388НЗТ предназначены для поиска, подъема из воды и транспортировки практических торпед в ходе учебных стрельб. При их разработке учитывался опыт предыдущих проектов линейки «1388», однако применены новые решения и компоненты для получения новых возможностей технического и эксплуатационного характера.

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Пр. 1388НЗТ предлагает строительство катера длиной ок. 49 м шириной 9 м и нормальной осадкой 2,6 м. Водоизмещение — более 300 т. Катер имеет традиционные обводы корпуса, обеспечивающие высокие ходовые и маневренные характеристики. На корпусе размещена надстройка с рубкой, жилыми и техническими помещениями. Кормовая часть надстройки отдана под отсек для хранения и транспортировки торпед.

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Энергетическая установка катера основана на двух дизельных двигателях китайского производства CHD622V20 мощностью по 3945 л.с. Для повышения маневренности и упрощения удержания на месте при работе с торпедой катер имеет выдвижную винто-рулевую колонку. В носовой части корпуса имеется подруливающее устройство. Максимальная скорость достигает 20 узлов; дальность на полном ходу — 1000 морских миль.

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Экипаж катера включает 14 человек. Бытовые условия и запасы продовольствия обеспечивают автономность в 10 суток, что достаточно для участия в учебных мероприятиях. Приняты меры по улучшению условий службы и упрощению работы экипажа за счет современной бортовой аппаратуры и различных систем.

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Вооружение на борту отсутствует, но предусмотрен комплекс средств для работы с практическими торпедами. В центре надстройки устанавливается кран, обеспечивающий подъем изделий с воды и перегрузку в торпедный отсек. Кормовая оконечность корпуса, палуба и надстройка позволяют использовать выпускаемую рампу. На бортах надстройки перевозится ручной инструмент для работы с торпедой на воде и при перегрузке.

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