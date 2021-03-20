Российский производитель пожарной техники в 2020 г. поставил пожарную технику в регионы РФ и ДНР
Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, в 2020 г. поставил в российские регионы и Донецкую Народную Республику новую пожарную технику изготовленную на шасси автомобилей российского производства.
Во второй половине июня 2020 года две автоцистерны и автолестница производства компании «Приоритет», выполненные на на базе шасси отечественного «Урала», поступили в адрес Управления пожарной безопасности Заполярного филиала «Норникеля» .
В новых автоцистернах увеличена производительность насоса до 70 л/с, а высота подъема стрелы автолестницы составляет 52 м.
В начале августа 2020 года на службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в г. Чита заступил насосно-рукавный комплекс ПАНРК 4,0/1,2-130 (6370) с насосной установкой насосная установка НЦПН 130/100 и емкостью цистерны 4000 л, производства «Приоритет».
11 ноября 2020 года донецким спасателям были переданы 8 единиц новой пожарно-спасательной техники производства «Приоритет», а именно пожарные автоцистерны АЦ 3,0-50 на шасси КАМАЗ-43265.
В конце ноября 2020 года в адрес российской золотодобывающей компании АО «Южуралзолото Группа Компаний» была поставлена автоцистерна АЦ 6,0-70 га с насосом, производительностью 70 л/с, изготовленную на шасси КАМАЗ-43118 (колесная формула 6×6), производства ООО «Приоритет».
В начале декабря 2020 года Департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы был поставлен пожарный автомобиль порошкового тушения АП 5000, изготовленный на шасси КАМАЗ-43118.
Автомобиль предназначен для тушения загоревшихся сжиженных и природных газов, нефтепродуктов, электрических установок под напряжением до 1000 вольт, газовых и нефтяных фонтанов, щелочных металлов.
В середине декабря 2020 г. МЧС РФ были поставлены 7 пожарных насосно-рукавных комплексов ПАНРК 4,0/1,2-130 с насосом производительностью 130 л/с и емкостью для воды объемом 4000 л., изготовленных на базе полноприводного шасси Урал 6370 (6×6)
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