В Казани открыта новая школа на 800 мест
1 сентября 2020 года в Казани состоялась торжественная церемония открытия первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знанию и согласию» с углубленным изучением русского, татарского и английского языков.
Проект по созданию полилингвальных общеобразовательных комплексов, призванных стать моделью современной школы, реализуется в Татарстане с 2019 года при содействии Республиканского Фонда «Возрождение».
В здании новой образовательной организации имеются многофункциональные спортивные залы, бассейны, творческие мастерские, научные лаборатории, видео- и звукозаписывающая студия, современная библиотека.
Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» рассчитан на 2504 обучающихся. Он создан на базе школы № 165. В состав комплекса входят: начальная школа на 480 учеников в реконструированном здании, новая билингвальная школа на 800 обучающихся (по ул. Бичурина), полилингвальная школа 1224 учащихся, интернат (новое здание по ул. Бондаренко), а также загородный центр дополнительного образования.
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