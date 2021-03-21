В Казани открыта новая школа на 800 мест

© tatarstan.ru

1 сентября 2020 года в Казани состоялась торжественная церемония открытия первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знанию и согласию» с углубленным изучением русского, татарского и английского языков.

Проект по созданию полилингвальных общеобразовательных комплексов, призванных стать моделью современной школы, реализуется в Татарстане с 2019 года при содействии Республиканского Фонда «Возрождение».

В здании новой образовательной организации имеются многофункциональные спортивные залы, бассейны, творческие мастерские, научные лаборатории, видео- и звукозаписывающая студия, современная библиотека.

Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» рассчитан на 2504 обучающихся. Он создан на базе школы № 165. В состав комплекса входят: начальная школа на 480 учеников в реконструированном здании, новая билингвальная школа на 800 обучающихся (по ул. Бичурина), полилингвальная школа 1224 учащихся, интернат (новое здание по ул. Бондаренко), а также загородный центр дополнительного образования.

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru