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Детские сады и школы

В Казани открыта новая школа на 800 мест

 © tatarstan.ru

1 сентября 2020 года в Казани состоялась торжественная церемония открытия первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знанию и согласию» с углубленным изучением русского, татарского и английского языков.

Проект по созданию полилингвальных общеобразовательных комплексов, призванных стать моделью современной школы, реализуется в Татарстане с 2019 года при содействии Республиканского Фонда «Возрождение».

В здании новой образовательной организации имеются многофункциональные спортивные залы, бассейны, творческие мастерские, научные лаборатории, видео- и звукозаписывающая студия, современная библиотека.

Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» рассчитан на 2504 обучающихся. Он создан на базе школы № 165. В состав комплекса входят: начальная школа на 480 учеников в реконструированном здании, новая билингвальная школа на 800 обучающихся (по ул. Бичурина), полилингвальная школа 1224 учащихся, интернат (новое здание по ул. Бондаренко), а также загородный центр дополнительного образования.

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru
Источник: https://tatarstan.ru/index.htm/news/1816937.htm

Татарстан, новая школа
  • Human RS Human RS
    21.03.2114:00:06

    Очередная новость из пропущенных в сентябре прошлого года в потоке новостей о новых детсадах и школах. Было решено все же опубликовать, не пропадать же добру.

    #1228344
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      21.03.2119:17:42

      Очень оптимистические фото — и лица детей и хорошая погода — а здания тоже прекрасные — очередные дворцы Путина    

      #1228367
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