Компания «ИТЕКО Россия» приобрела 100 седельных тягачей КАМАЗ-54901

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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку 100 седельных тягачей КАМАЗ-54901 постоянному клиенту ООО «ИТЕКО Россия».

Сделка с партнёром из Нижегородской области заключена по индивидуальным условиям Лизинговой компании «КАМАЗ» для представителей крупного бизнеса. Грузовики совершенно нового поколения К5 были переданы клиенту поэтапно на территории сервисного центра АО «ТФК «КАМАЗ» в Нижнем Новгороде.

Флагманы новейшей линейки К5 КАМАЗ-54901, ставшие предметом лизинга, сочетают в себе стильный и современный дизайн, высокую производительность, безопасность и комфорт водителя. Главное достоинство новинки — улучшенная эргономика, наличие просторной кабины с ровным полом, вместительный топливный бак, современные узлы и агрегаты. Ход грузовика сравним с управлением легковым автомобилем. Кроме того, тягачи оснащены современной мультимедийной системой, позволяющей пользоваться навигацией, выходить в интернет, считывать параметры автомобиля и многое другое. Приобретенные магистральные тягачи КАМАЗ ООО «ИТЕКО Россия» планирует использовать для перевозки грузов по всей России в разных режимах и условиях.