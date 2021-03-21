Московская компания «Хирана+" начала производство рамок обеззараживания и контроля доступа

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Компания «Хирана+", компания резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», запустила производство комплексов обеззараживания в партнерстве с испанской компанией «Inaltech SL — Disinvirus». В функции комплексов входит измерение температуры тела человека и распознавание лиц. Система позволяет обеспечить проходимость до десяти человек в минуту. Разработанная компанией программа идентифицирует человека и проверяет, есть ли он в базе данных лиц, имеющих допуск на объект. Если его температура тела находится в пределах диапазона, указанного как безопасный, барьеры поднимаются, и человек проходит процедуру озонирования, а после — проходит на объект.

«Компания «Хирана+" планирует оснащать оборудование отечественными комплектующими, которые производят компании-резиденты и арендаторы в ОЭЗ, сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Руководитель ОЭЗ «Технополис Москва» отметил, что взаимодействие производителя с другими предприятиями ОЭЗ «Технополис Москва» исключит зависимость от импортных поставок комплектующих и расходных материалов. Область применения подобных комплексов обширна: торговые центры, образовательные учреждения, аэропорты и железнодорожные вокзалы. Комплекс работает с локальной базой данных. Также его можно подключить к системе городских камер. Такой комплекс установлен на территории одной из проходных особой экономической зоны «Технополис Москва». Он стал первым в России.

«Для обеззараживания людей используется технология озонирования, не имеющая негативных эффектов в отличие от технологии химической дезинфекции. Озонирование минимально воздействует на человека, но в то же время обеспечивает обеззараживание, уничтожает вирусы и бактерии. Для обеззараживания личных вещей и багажа используется облучение лучами УФ-спектра, известными своими антибактериальными и противовирусными свойствами», — уточнил генеральный директор компании «Хирана+" Василий Шимко.

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru