13 новых школьных автобусов поступили в Приморье

© kirovsky-mr.ru

Парк школьных автобусов городов и отдалённых районов Приморья пополнился ещё 13 новыми машинами. Ключи вручили в понедельник, 22 марта.

Новые автобусы марки «Форд», а также отечественных производителей ПАЗ, ГАЗ, КАВЗ закупил и передал регионам Минпромторг России. На эти цели из резервного фонда было направлено почти 39 миллионов рублей. Машины отличаются надёжностью сборки и оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС.

Ключи вручили главам Кировского, Красноармейского, Хасанского, Черниговского, Партизанского, Михайловского, Шкотовского, Надеждинского районов, Пограничного, Тернейского, Анучинского муниципальных округов, Владивостока и Дальнегорска.

Отметим, в Приморском крае организованный подвоз обучающихся ведётся в 33 муниципальных образованиях. На сегодняшний день 312 школьных автобусов возят более 10,5 тысяч школьников.

© storage.myseldon.com