Ракета-носитель «Союз-2.1а» и разгонный блок «Фрегат» вывели на целевые орбиты 38 спутников

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22 марта 2021 года, со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами на борту. Спустя 1 час и 3 минуты после старта отделилась основная полезная нагрузка — южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1. На данный момент, после обработки телеметрической информации, разгонный блок успешно завершил все этапы программы выведения оставшихся 37 космических аппаратов на целевые орбиты.

Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» в полном объеме отработали все этапы сложнейшего полета, обеспечив выведение спутников на три разные солнечно-синхронные орбиты. Оператором запуска является компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Особенностью данного запуска являлось использование системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием, которая разработана инженерами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В дальнейшем новую систему планируют использовать для выведения последующих аппаратов серии CAS500, а также некоторых российских спутников.

«На этапе выведения космический аппарат связан с разгонным блоком бандажным устройством, которое удерживается при помощи детонационных замков. При необходимости отделения замки раскрываются, и пружины мягко отталкивают космический аппарат от разгонного блока, не подвергая его высоким ударным нагрузкам», — рассказал заместитель генерального конструктора НПО Лавочкина Алексей Поляков.

В частности, после еще двух включений разгонного блока (выведение на вторую переходную орбиту и орбиту отделения) с 11:35 до 11:37 мск состоялось отделение первой партии попутной полезной нагрузки в составе японских спутников дистанционного зондирования Земли GRUS-1B, −1D, −1C и −1E. После пятого и шестого включений «разгонника» с 13:13 по 13:43 мск отделились спутники Unisat-7 итальянской компании GAUSS, NAJM-1 из Саудовской Аравии, японский аппарат для удаления т.н. «космического мусора» ELSA-d, DMSAT-1, три космических аппарата ADELIS-SAMSON, первый спутник Высшей Школы Экономики «НИУ ВШЭ — ДЗЗ», Challenge One, KSU_cubesat, GRBAlpha, WildTrackCube-SIMBA, 3B5GSat, ОрбиКрафт-Зоркий, KMSL, NANOSATC-BR2, четыре спутника BEESAT, Timon и Pumbaa для получения изображений солнечной короны, два спутника Kepler, Hiber-3 и Lacuna Space.

Космический аппарат ELSA-d японской компании Astroscale станет первым в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления космического мусора. Четыре спутника GRUS японской компании Axelspace для наблюдения за поверхностью Земли со строгой периодичностью. NAJM-1 из Саудовской Аравии — это пробная экспериментальная образовательная программа разработки малого спутника с небольшой длительностью рабочего цикла для получения изображений Земли и обеспечения связи с низкой околоземной орбиты.

DMSAT-1 — малый космический аппарат, разработанный в интересах Космического центра имени Мохаммеда Бин Рашида для многоспектрального наблюдения в видимом и около-инфракрасном диапазонах для обнаружения и контроля аэрозолей, содержащихся в верхних слоях атмосферы.Три спутника ADELIS-SAMSON Израильского технологического института Technion предназначены для демонстрации долгосрочного автономного полета кластера, состоящего из нескольких спутников, и определения географического положения наземного передатчика.

Два аппарата Kepler 6/7 от Kepler Communications inc. из Канады предназначены для широкополосной связи с высокой скоростью передачи данных в Ku-диапазоне, а также узкополосная связь с низкой скоростью передачи данных в S-диапазоне. Они предоставляют услуги передачи данных объектам, ресурсам и устройствам интернета вещей, расположенным по всему земному шару с помощью глобального сервиса данных (GDS) и сервиса повсеместного интернета вещей. NANOSATC-BR2 — научный, образовательный, технологический спутник для мониторинга ионосферы и магнитного поля Земли Южного регионального центра космических исследований Университета Санта-Мария, Бразилия.

KMSL — научный спутник для проведения эксперимента в условиях микрогравитации Инженерного колледжа Университета Чосан Кванджу, Республика Корея. Pumbaa и Timon — космические аппараты Лаборатории астродинамики и управления при Университете Ёнсе, г. Сеул, Республика Корея, назначение которых — получение изображений солнечной короны, включая область, в 10 раз превышающую угловой диаметр Солнца.

Четыре Beesat-5,-6,-7,-8 — спутники Технического университета Берлина, Германия, для демонстрации:

Подсистемы связи в диапазоне UHF;

передатчика Х-диапазона, экспериментального приемника ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системы);

оптической полезной нагрузки для определения пространственного положения;

определение дальности при помощи лазерных средств для точного определения орбиты.

Hiber-3 —космический аппарат из Нидерландов, назначение которого — предоставление спутникового подключения к устройствам «интернета вещей». Unisat-7 итальянской компании GAUSS — для отработки технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат. Программа действует как орбитальная платформа для развертывания спутников сторонних организаций. UNISAT-7 отделит шесть наноспутников:

Unicorn-1, отработка технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат, Германия.

DIY-1, испытания механизма сведения КА с орбиты и лётная квалификация радиоаппаратуры и солнечных панелей, Аргентина;

FEES, образовательный и научно-исследовательский аппарат, Италия;

STECCO, образовательный и научно-исследовательский Италия, отработка технологии ориентации с использованием градиента гравитации, Италия;

SMOG-1, образовательный и научно-исследовательский Италия, Венгрия;

BCCSAT-1, образовательный и научно-исследовательский Италия, Таиланд.

Первый спутник Высшей Школы Экономики «НИУ ВШЭ — ДЗЗ». Спутник «НИУ ВШЭ — ДЗЗ» был создан совместными усилиями Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова и «СПУТНИКС». Кубсат 3Ю оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля, разработки Самарского университета, и высокоскоростным передатчиком X-диапазона. Отработкой систем управления спутником занимались студенты МИЭМ. Кубсат 3Ю центра «Сириус» и НИУ ВШЭ оснащен улучшенным прибором для мониторных наблюдений быстрых изменений потоков космической радиации типа ДеКоР. Ученые «Университета «Сириус» и НИИЯФ МГУ занимаются научной составляющей проекта — работают с детектором космической радиации и математическими алгоритмами миссии. Кубсат 6Ю ОрбиКрафт-Зоркий компании «СПУТНИКС» оснащен камерой-телескопом НПО «Лептон» с высокой разрешающей способностью — до нескольких метров на пиксель, что ставит его на высокий технический уровень среди аппаратов данного размера.

Космический аппарат SIMBA Римского университета Ла Сапиенца предназначен для мониторинга поведения диких животных. GRBAlpha Университета в Кошице нужен для демонстрации технологии детекторов и электроники для будущей миссии CAMELOT — группировки наноспутников для покрытия всего неба, с высокой чувствительностью и точностью локализации после обнаружения гамма-излучения.

Open Cosmos, аэрокосмическая компания, которая обеспечивает комплексную реализацию спутниковых программ, является поставщиком двух спутников среди тех, которые будут запущены на этом борту. Компания отвечает за проектирование, изготовление, сборку и управление полетом наноспутников, построенных под нужды конкретных заказчиков — Lacuna Space and Sateliot. Sateliot является спутниковым телекоммуникационным оператором, который запустит группировку наноспутников для того, чтобы сделать «интернет вещей» с покрытием 5G более доступным для людей. Компания планирует развернуть 16 спутников, начиная с 2022 года, и довести их количество до 96 к 2025 году, при этом получив инвестиции в размере более €100 млн.

Challenge One является спутником для технологии «Интернет вещей» и также оснащен передовым коммуникационным оборудованием, разработанным на объектах компании TELNET квалифицированными специалистами из Туниса. Данный запуск тунисского спутника станет основой для создания новой космической экосистемы для Туниса и его региона. Космический аппарат KSU CubeSat, разработанный Техническим колледжем при Университете им. Короля Сауда, будет передавать телеметрические данные и фотографии из космоса на наземную станцию.

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Разгонный блок «Фрегат» производства НПО Лавочкина обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов, и, практически, идеальная точность выведения, дают разгонному блоку «Фрегат» неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

Данный пуск стал 94-м для этого разгонного блока. Его эффективная работа предоставляет широкие возможности в сфере пусковых услуг. Постоянная модернизация разгонных блоков типа «Фрегат», обеспечение выведения различных попутных полезных нагрузок на разные орбиты с высокой точностью в рамках одного пуска и возможности запуска с четырех космодромов (Восточный, Плесецк, Байконур, ГКЦ (Французская Гвиана)) дают неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков.

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