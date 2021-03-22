Компания «Оско продукт» завершила модернизацию производства в Подмосковье

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Компания ООО «Оско продукт», являющаяся одним из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России, завершила реконструкцию производственно-складского комплекса в Раменском районе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«В результате реконструкции площадь предприятия увеличилась более чем в два раза и составила более 5 тысяч квадратных метров, а также было создано дополнительно 30 новых рабочих мест. Таким образом, на заводе компании будут трудоустроены 280 человек. Объем инвестиций в проект составил 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

ООО «Оско продукт» основано в 2002 году. С 2003 года компания реализует свою продукцию под брендом Allure.