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Новые заводы и цеха

Компания Kastamonu запустила новую линию по производству ламината

 © kazanfirst.ru

Старт третьей производственной линии по производству ламината состоялся на заводе турецкой компании Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга». Благодаря открытию новой линии совокупный объем выпускаемого предприятием ламината составит 45 млн м2в год.

На новой линии будет выпускаться ламинат самых востребованных классов износоустойчивости — 31-го, 32-го, 33-го и высшего — 34-го, который ранее не входил в продуктовый портфель компании. Таким образом, производство удовлетворит самые широкие запросы рынка как в сфере коммерческой, так и жилой недвижимости, предоставляя материалы для разных типов помещений в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству и техническим характеристикам продукции.

 © phototass4.cdnvideo.ru

Завод Kastamonu по выпуску плит МДФ, ХДФ и ламинированных напольных покрытий открылся в Татарии в 2014 году. За время работы предприятие, расположенное в Елабуге, инвестировало в регион более 60 млрд рублей, что делает его крупнейшим турецким инвестором республики и вторым среди резидентов ОЭЗ «Алабуга». Компания выпускает ламинат с 31-го по 33-й класс износоустойчивости и различные виды МДФ-плит, включая влагостойкие и огнестойкие. После запуска новой линии мощность производства Kastamonu составляет 1,05 млн м3 плит МДФ и 45 млн м2 ламината в год. Ламинированные напольные покрытия поставляются в 27 стран Европы, Азии и Латинской Америки.

«Несмотря на охватившую мир пандемию и сложную экономическую ситуацию, мы решили инвестировать в расширение производства. В рекордно короткие сроки за 4 месяца мы смогли закупить необходимое оборудование, доставить его на завод и запустили производство конечного продукта
Источник: https://tass.ru/novosti-partnerov/10950591

строительные материалы, Татарстан, ОЭЗ Елабуга, иностранные инвестиции
  • Нет аватара tumanov79
    22.03.2123:33:39

    Татария? Что за страна?

    Посмотрел в инете: Татария (лат. Tartaria, фр. Tartarie, англ. Tartary, нем. Tartarei) — географический термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии…

    #1228471
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      23.03.2100:30:13

       © kazanreporter.ru

      #1228474
    • Нет аватара ilnaz_m
      23.03.2108:21:33

      Автор лукавит. В Российской Федерации нет региона «Татария», есть Республика Татарстан (или просто Татарстан). Простой переход к источнику новости подтверждает, что автор намеренно этим занимается. (в источнике — Завод Kastamonu по выпуску плит МДФ, ХДФ и ламинированных напольных покрытий открылся в Татарстане в 2014 году.)

      #1228482
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