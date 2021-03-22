Компания Kastamonu запустила новую линию по производству ламината

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Старт третьей производственной линии по производству ламината состоялся на заводе турецкой компании Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга». Благодаря открытию новой линии совокупный объем выпускаемого предприятием ламината составит 45 млн м2в год.

На новой линии будет выпускаться ламинат самых востребованных классов износоустойчивости — 31-го, 32-го, 33-го и высшего — 34-го, который ранее не входил в продуктовый портфель компании. Таким образом, производство удовлетворит самые широкие запросы рынка как в сфере коммерческой, так и жилой недвижимости, предоставляя материалы для разных типов помещений в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству и техническим характеристикам продукции.

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Завод Kastamonu по выпуску плит МДФ, ХДФ и ламинированных напольных покрытий открылся в Татарии в 2014 году. За время работы предприятие, расположенное в Елабуге, инвестировало в регион более 60 млрд рублей, что делает его крупнейшим турецким инвестором республики и вторым среди резидентов ОЭЗ «Алабуга». Компания выпускает ламинат с 31-го по 33-й класс износоустойчивости и различные виды МДФ-плит, включая влагостойкие и огнестойкие. После запуска новой линии мощность производства Kastamonu составляет 1,05 млн м3 плит МДФ и 45 млн м2 ламината в год. Ламинированные напольные покрытия поставляются в 27 стран Европы, Азии и Латинской Америки.

«Несмотря на охватившую мир пандемию и сложную экономическую ситуацию, мы решили инвестировать в расширение производства. В рекордно короткие сроки за 4 месяца мы смогли закупить необходимое оборудование, доставить его на завод и запустили производство конечного продукта