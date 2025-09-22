В Татарстане запустили производство полимерных рукавов для хранения зерна, масличных культур и силоса. Завод «Август-Полимер» в ОЭЗ «Алабуга» начал работу в 2022 году. Компания планирует занять до 40% рынка полимерных рукавов в России и экспортировать продукцию в Казахстан и Узбекистан.

Технология обеспечивает длительное хранение урожая, защищая его от вредителей и окислительных процессов. Зерно может дозревать естественным образом, а при правильном хранении отсутствуют отходы. Рукав представляет собой многослойный контейнер, в который помещается до 250 тонн зерна. Производство использует технологию соэкструзии пятислойной пленки, что повышает прочность и износостойкость материала.

Компания также планирует выпускать новые виды полимерной продукции, такие как силосная, тепличная и теплоукладочная пленки. Использование полимерных рукавов способствует развитию инфраструктуры хранения сельхозпродукции и повышению рентабельности растениеводства.

Кислород внутри рукава замещается углекислым газом, вредители погибают в такой среде в течение десяти дней. Специальные добавки в составе полимеров обеспечивают защиту от УФ-излучения, герметичность и устойчивость к перепадам температур от -50 до +50 градусов. Кроме того, при рукавном хранении предотвращается процесс прорастания зерна и происходит процесс дозревания, что повышает его качественные характеристики.

Рукава для хранения урожая активно использует агрохозяйство «Август-Кайбицы», на территории которого и находится демо-площадка. Предприятие занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и масличных. По словам гендиректора Александра Иванова, при использовании таких мобильных складов снижение затрат на хранение и логистику может достигать 90 процентов по сравнению с традиционными методами.

— В 2022 году, когда урожайность была высокая, мы 80% урожая хранили в рукавах. Сейчас примерно половину храним в рукавах, часть в элеваторе рядом. Просто мы имеем свободный запас места хранения зерна, вопрос выгоды, — рассказал Иванов.

Пока российские аграрии хранят в полимерных рукавах не больше семи процентов зерна, в то время как на родине технологии, в Аргентине — около 40 процентов. Несколько лет назад такие рукава закупали за рубежом, но импортозамещение подтолкнуло выходить на рынок и местных производителей. Сейчас несколько российских предприятий производят трехслойные полимерные рукава, а «Август-Полимер» в ОЭЗ «Алабуга» первый в стране начал делать пятислойные. За год продаж успели «захватить» Казахстан и 15 регионов России, в том числе и Татарстан.

— Это новая технология, которую мы должны донести до товаропроизводителя. Мы когда впервые запускали нашу пробную площадку, собирали местных товаропроизводителей, они с удивлением: «Я что, свой товар в поле оставлю что ли?». Их пугает сам факт оставить где-то свои рукава безнадзорно. С другой стороны, мелкий товаропроизводитель, как правило, привык — собрал урожай, сразу его продал. Но при этом в пик сбора урожая маржинальность стремится к нулю. Мы объясняем и показываем: в конце концов, вы можете положить на два месяца в рукава. Разница в цене будет точно, — говорит гендиректор ООО «Август-Полимер» Владимир Алин.

Срок службы такого рукава — до 18 месяцев (зависит от влажности культуры, которая попадает внутрь). В один 60-метровый рукав вмещается 200 тонн зерна, в 75-метровый — 250 тонн. Производители признают: в первую неделю птицы активно интересуются зерном и протыкают пленку, поэтому с рукавом идут ремкомплект и подробная инструкция. От мышей же защищает специальное средство, которым пропитывают материал. После использования рукава забирают специальные лицензированные организации, потом они платят аграриям за утилизацию.

— Почему мы решили заняться агрорукавами: 2022 год, огромный урожай по России, из рукавов доступны только бразильские, китайские, и они нарасхват. Часть урожая, к сожалению, тогда погибла. Мы хотели этого избежать, ведь «Август» — еще и аграрный холдинг, и начали искать решение. Пришла идея делать такую продукцию самим, чтобы она была под рукой и у нас, и у других аграриев. В Россию в основном завозятся агрорукава иностранных производителей — из Китая, Испании, Индии. Мы планируем эту ситуацию изменить: с выходом предприятия на полную мощность сможем обеспечивать 30-40% внутреннего спроса. Наше конкурентное преимущество — логистика и цена. Все импортные, кроме китайских, попадают в дорогой сегмент рынка. Китайские поставщики, к сожалению, демпингуют (устанавливают искусственно заниженные цены для повышения конкурентоспособности. — «ВК»). Российские производители делают хорошие товары, но здесь вопрос качественных характеристик — пятислойный полиэтилен лучше трехслойного, — рассказал Владимир Алин.

В планах «Август-Полимер» — расширить линейку продукции в 2025-2026 годах. Помимо полимерных рукавов, к выпуску планируются укрывная силосная пленка, тепличная пленка для промышленных теплиц и термоусадочная пленка для комфортной транспортировки крупногабаритных товаров. Вся технологическая цепочка сосредоточена в России: специализированное полимерное сырье для рукавов производят предприятия СИБУРа. Развитие российского АПК является для «Август-Полимера», СИБУРа стратегическим приоритетом, так как это основа продовольственной безопасности страны.

https://www.eve...c0-957aadc7c43c