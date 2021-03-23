В Кемерове открылся новый детский сад

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Учреждение смогут посещать 258 ребят. Новое дошкольное учреждение — детский сад № 192 «Страна чудес» — расположено в Центральном районе по пр. Притомскому, 33. Детский сад рассчитан на 12 групп, 3 из них — компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Объект построен в рамках нацпроекта «Демография», в его возведение вложено более 344 миллионов рублей.

Общая площадь нового детсада — почти 6 тыс. кв. метров. В учреждении есть бассейн, музыкальный зал, спортзал, класс робототехники, сенсорный кабинет, медицинский центр, логопедический и дефектологический кабинеты, оснащенные современным оборудованием. Детский сад будут посещать 98 детей от 3 до 7 лет, 120 детей ясельного возраста и 40 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 8 лет.

© kemerovo.sibdom.ru

© kemerovo.ru

© kemerovo.ru

© kemerovo.ru

© kemerovo.ru

© kemerovo.ru

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